Lampioni green per rispondere all' emergenza energetica | Nel 2025 consumi ridotti del 54%

Dopo due anni di crisi energetica, il Comune di Russi ha portato a termine un progetto di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. Tra le misure adottate, ci sono i lampioni “green”, progettati per ridurre i consumi energetici, con l’obiettivo di diminuire del 54% i consumi entro il 2025. La Giunta ha concluso le iniziative straordinarie avviate tra il 2022 e il 2023 per contenere i consumi di energia.

"I risultati dell'efficientamento sono concreti - spiega la sindaca di Russi Valentina Passi - con un risparmio significativo e benefici anche ambientali" “Queste limitazioni rappresentavano però solo una soluzione temporanea - spiega il Comune -. Si è quindi reso necessario un ambizioso intervento strutturale capace di garantire risparmi duraturi senza ricorrere a misure drastiche. Per questo l'Amministrazione ha avviato un progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, intervenendo su 2.689 punti luce distribuiti su 57 Pod (punti di distribuzione) con la progressiva sostituzione delle vecchie lampade con tecnologie led”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lampioni "green" per rispondere all'emergenza energetica: "Nel 2025 consumi ridotti del 54%" Articoli correlati Nuova luce nella sala comunale. Più efficienza e consumi ridottiL’aula magna del Comune si rinnova, grazie a un intervento di manutenzione che ha interessato l’impianto di illuminazione della sala di... ’emergenza non è fermare i cani “potenzialmente pericolosi” ma capire quanti sono i casi. Lo studio: 54 episodi dal 2009 al 2025Uno studio condotto da ricercatori di diverse Università italiane ha analizzato per comprendere, in assenza di fonti ufficiali, diversi aspetti...