I lavori green sono ben pagati ma più precari le disuguaglianze della transizione ecologica

L'aumento dei lavori green deriva dalla crescente domanda di soluzioni ecologiche, ma porta anche a una maggiore precarietà. Le professioni ambientali offrono salari elevati, tuttavia spesso mancano di stabilità e diritti consolidati. Questo fenomeno si manifesta in settori come le energie rinnovabili, dove le aziende assumono frequentemente con contratti temporanei. La transizione ecologica accelera questa tendenza, creando nuove opportunità ma anche disparità tra lavoratori. La situazione rimane in continua evoluzione e ancora da definire.

Quando si parla di “green job”, il quadro che emerge sembra semplice: il futuro del lavoro è verde, ecologico, sostenibile. In realtà, guardando i numeri con attenzione, la fotografia è molto più articolata e piena di doppi fondi. Sì, i lavori legati alla sostenibilità stanno crescendo, ma uno studio di Science Direct rivela come siano retribuiti in modo disuguale. Sono inoltre più instabili di un lavoro non green. Quanti lavoratori sono impiegati nella green economy. Secondo i rapporti di GreenItaly e Unioncamere, oggi la transizione ecologica impiega circa 3,1 milioni di persone, pari al 13,4% degli occupati totali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Neolaureati, lavori precari e salari bassi: «Più qualità e meno disuguaglianze»La situazione dei giovani italiani è complicata.

Imprese green e lavoro: la Campania guida il Sud nella transizione ecologicaLa Campania torna a essere al centro dell’attenzione sulla transizione ecologica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Green job, in Italia più assunzioni nei lavori verdi ma aumenta la precarietà; In Italia aumentano i lavori verdi precari e a bassa specializzazione; Aumentano i green jobs ma cala la stabilità contrattuale; Green Jobs, l’occasione mancata. Boom di contratti attivati in 10 anni ma la stabilità occupazionale latita.

Professioni sostenibili, la ricerca di Unipi: più assunzioni, ma aumenta la precarietàUno studio delle università di Pisa e di Torino sui contratti attivati tra il 2010 e il 2019 mette in luce un paradosso del lavoro verde ... msn.com

I lavori più pagati in Italia nel 2026: classifica e stipendi mediEcco la classifica dei lavori più pagati in Italia nel 2026: quali sono le figure con gli stipendi medi più alti e i settori dove si guadagna di più. ticonsiglio.com

Il Dublin City Council ha annunciato "Grow College Green", un piano da 80 milioni di euro per ripensare questo storico spazio del centro città come piazza pedonale che si estende fino a George's Street. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare tra il 2027 e il - facebook.com facebook