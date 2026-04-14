Swalwell e Gonzales si dimettono il Congresso USA travolto da due scandali

Due membri del Congresso americano, uno democratico e uno repubblicano, hanno annunciato le proprie dimissioni poche ore l’uno dall’altro. Entrambi hanno ricevuto pressioni da colleghi di diversi schieramenti e si trovano di fronte a una possibile votazione per l’espulsione alla Camera. Le dimissioni arrivano in un momento di crescente attenzione mediatica e politica su questioni legate a scandali e comportamenti discutibili all’interno dell’istituzione.