Swalwell e Gonzales si dimettono il Congresso USA travolto da due scandali
Due membri del Congresso americano, uno democratico e uno repubblicano, hanno annunciato le proprie dimissioni poche ore l’uno dall’altro. Entrambi hanno ricevuto pressioni da colleghi di diversi schieramenti e si trovano di fronte a una possibile votazione per l’espulsione alla Camera. Le dimissioni arrivano in un momento di crescente attenzione mediatica e politica su questioni legate a scandali e comportamenti discutibili all’interno dell’istituzione.
Il democratico Eric Swalwell e il repubblicano Tony Gonzales hanno annunciato a poche ore di distanza le loro dimissioni dal Congresso USA, sotto la pressione crescente di colleghi di entrambi i partiti e con la prospettiva concreta di un voto di espulsione alla Camera. Una doppia uscita che trasforma due casi individuali in una crisi politica più ampia, capace di travolgere equilibri già fragili. Per Swalwell, la decisione arriva dopo le accuse di violenza sessuale avanzate da una ex collaboratrice, che ha raccontato due episodi, uno risalente al 2019 e uno più recente, avvenuti, secondo la sua versione, in condizioni tali da impedirle di dare un consenso valido.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Accuse di stupro, il democratico Swalwell si dimette dalla Camera Usa. #ANSA - facebook.com facebook
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