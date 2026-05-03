Sostegno INDIRE gli esclusi al Ministro Valditara | Serve una soluzione immediata

Un gruppo di docenti esclusi dal secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE ha manifestato il proprio disappunto, chiedendo al Ministro di trovare una soluzione immediata. La mobilitazione si sta intensificando, con i partecipanti che chiedono chiarimenti e interventi concreti per risolvere la situazione. La questione riguarda le esclusioni dal percorso formativo, che hanno generato preoccupazione tra gli insegnanti coinvolti.

La mobilitazione dei docenti esclusi dal secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE continua. Dopo settimane di richieste e appelli, la community TFA INDIRE 2 di Rosy Milo chiede ora un intervento immediato e un’udienza urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Chiusura del CSM di Airola, Sannio Insieme: “Inaccettabile, serve una soluzione immediata”“Forte preoccupazione per la chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola, presidio fondamentale per centinaia di cittadini della Valle Caudina”. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Valditara ai ragazzi: Sporcatevi le mani. I mestieri tecnici oggi offrono lavoro stabile e stipendi alti. I presidi bacchettano Valditara: comunicazioni dirette alle famiglie scavalcando le scuoleL’ultima lettera ai genitori è arrivata lo scorso 16 aprile. I sindacati: Così si vìola l’autonomia scolastica, chiediamo che le circolari passino ... repubblica.it Riforma scuola e sostegno: basta stabilizzare gli insegnanti? Alcune riflessioniRiceviamo e pubblichiamo la lettera della Rete SupeRare sul dibattito in merito alla riforma del sostegno scolastico, indirizzata al Ministro dell'Istruzione, Valditara. Caro Ministro, abbiamo letto ... disabili.com