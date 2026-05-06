Caos parcheggi al Piemonte la Uil scrive al prefetto | Situazione non più sostenibile
La Uil Fp Messina ha inviato una comunicazione al Prefetto chiedendo un intervento urgente a causa di una grave emergenza logistica presso l'ospedale Piemonte. La nota sottolinea come la situazione dei parcheggi sia ormai diventata invivibile, con il caos che si sta diffondendo nella zona. La richiesta si basa sulla necessità di trovare soluzioni immediate per gestire il problema.
La Uil Fp Messina ha inviato una nota ufficiale al Prefetto Cosima Di Stani, per chiedere un intervento urgente volto a fronteggiare la grave emergenza logistica che sta interessando il l'ospedale Piemonte.La comunicazione, trasmessa per conoscenza anche al direttore generale dell’Ircss Neurolesi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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