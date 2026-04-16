Aeroporti | si arriva sempre prima e si resta di più il food tra le principali esperienze

Negli ultimi tempi, gli aeroporti si sono trasformati da semplici punti di transito a luoghi di esperienza più articolata. Sempre più persone arrivano con largo anticipo rispetto all’orario di partenza e trascorrono più tempo nelle strutture. Oltre ai servizi di base come check-in e controlli, il settore alimentare si distingue come una delle principali attrattive, contribuendo a rendere il soggiorno più piacevole e completo.

Non più soltanto check-in, controlli e imbarco. L’aeroporto cambia pelle e diventa un luogo da vivere, una soglia in cui il viaggio comincia molto prima del decollo. C’è chi controlla l’orario di imbarco con la stessa calma con cui si guarderebbe il mare a Mergellina, chi si avvia verso il gate.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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