Cantiere Ciò che ci rende umani domani con Alessandro Ceni

Domani alle 17, presso la biblioteca Malatestiana, si terrà l'evento del Cantiere Ciò che ci rende umani, con la partecipazione del poeta Alessandro Ceni. L'appuntamento prevede un confronto tra Ceni e il poeta e saggista Davide Brullo, in un dialogo aperto al pubblico. L’evento si inserisce nella programmazione culturale della struttura e si focalizza sul rapporto tra poesia e identità umana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domani alle 17 alla biblioteca Malatestiana il Cantiere Ciò che ci rende umani dà appuntamento con il poeta Alessandro Ceni, in dialogo con il poeta e saggista Davide Brullo. “Esercizi di brigantaggio nel linguaggio” è il titolo dell’incontro, introdotto da Mariangela Gualtieri. Andiamo sul sicuro, in questo tempo spaventoso e incerto, stiamo vicini alla poesia. La frequentiamo in voci agli antipodi. Da una poesia fatta di compassione e insegnamento come quella di Christian Bobin portata da Davide Cerullo nel primo sabato del Cantiere, ai versi di Alessandro Ceni, presentato da Davide Brullo. "Siamo qui davanti ai paesaggi più eroici della poesia, ai più pericolosi" scrive Gualtieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere / Ciò che ci rende umani domani con Alessandro Ceni Notizie correlate Un pomeriggio con la poeta Franca Mancinelli per indagare "ciò che ci rende umani"Nel 2026, "Cantiere Ciò che ci rende umani", il progetto realizzato da Teatro Valdoca in collaborazione con il Comune di Cesena, riprende il filo... “Infrastrutture: ciò che ci collega, ciò che ci unisce”, in Fiera sindaci e forze economiche per fissare le prioritàI consiglieri regionali del Pd: “La Romagna deve essere protagonista delle scelte sul proprio futuro. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cantiere / Ciò che ci rende umani domani con Alessandro Ceni; Teatro Valdoca riapre il Cantiere / Ciò che ci rende umani, con due incontri in Biblioteca Malatestiana (FOTO).