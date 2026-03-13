Un pomeriggio con la poeta Franca Mancinelli per indagare ciò che ci rende umani
Nel 2026, il progetto “Cantiere Ciò che ci rende umani” prende vita a Cesena, portando avanti un percorso dedicato all’esperienza della poesia. Il Teatro Valdoca organizza vari eventi, tra cui un pomeriggio con la poetessa Franca Mancinelli, con l’obiettivo di esplorare temi legati alla condizione umana e alla poesia come strumento di conoscenza. La serie di appuntamenti è curata da Mariangela Gualtieri.
