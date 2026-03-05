Goggia migliora nella seconda prova in Val di Fassa Bene Nadia Delago e Pirovano Ortlieb miglior tempo

Nella seconda prova della discesa libera di Val di Fassa, Sofia Goggia ha migliorato il suo tempo rispetto alla prima, mostrando segnali positivi. Nadia Delago e Pirovano hanno completato la prova con buoni risultati, mentre Ortlieb ha segnato il miglior tempo della sessione. La competizione si sta delineando come un momento importante per gli atleti italiani in vista delle prossime gare.

La seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l'Italia. Sofia Goggia migliora rispetto a ieri e chiude tra le prime dieci. Nadia Delago si conferma la più veloce in casa azzurra e, pur se con una porta saltata, è terza davanti a Laura Pirovano. L'austriaca Nina Ortlieb fissa il miglior tempo. Nina Ortlieb cambia passo da metà tracciato in poi e fissa il miglior tempo con 1:22.24. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è la migliore fino a metà gara, perde 29 centesimi nella seconda parte di gara e chiude seconda a 18 centesimi. Nadia Delago, pur se con un salto di porta, si conferma la migliore delle azzurre ed è terza a 0.