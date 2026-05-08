Nella notte tra mercoledì e giovedì, un cane di razza Lagotto è deceduto dopo aver subito un avvelenamento. L’episodio si è verificato in alcune zone della città, dove sono state segnalate altre situazioni analoghe. La famiglia dell’animale ha presentato una denuncia alle autorità, mentre si invita alla massima attenzione in queste aree. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le associazioni di tutela degli animali.

Pontedera, 8 maggio 2026 – Uno splendido esemplare di Lagotto è morto nelle prime ore della notte di mercoledì dopo ore di sofferenze e patimenti. Secondo il veterinario che l’ha visitato nel tardo pomeriggio dello stesso giorno il cane è stato ucciso da un avvelenamento. Dove abbia trovato il boccone avvelenato o comunque qualcosa di letale non è chiaro, come non si sa che tipo di veleno l’abbia ucciso. Nonostante questo la sorella della proprietaria ha deciso di avvertire tutti i proprietari dei cani e di altri animali che si trovino nell’area del parcheggio multipiano di piazza Berlinguer e del vicino argine dell’Era fino al giardino Bella di Mai.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane morto avvelenato: “Attenzione a certe zone”. E scatta la denuncia

Notizie correlate

Morto un cane, ipotesi esca avvelenata al parco: "Fate attenzione"Un cane morto dopo una passeggiata al parco e il sospetto che a causare il decesso possa essere stata un’esca avvelenata.

«Storia di Mat»: la morte del cane avvelenato diventa un libroArezzo, 17 febbraio 2026 – Il libro si chiama «Storia di Mat» ed è quello realizzato da Monica Crestini, Helicon Edizioni, che mette nero su bianco...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cane morto avvelenato: Attenzione a certe zone. E scatta la denuncia; Pontedera, cane avvelenato durante la passeggiata: scatta l’allarme in città.

Cane morto avvelenato: Attenzione a certe zone. E scatta la denunciaIl veterinario che l’ha visitato non ha avuto dubbi, ucciso da una potente dose. L’allarme in un post della sorella della proprietaria. Controlli della polizia locale ... lanazione.it

Pontedera, muore sotto gli occhi della padrona dopo la passeggiata: Tufo è stato avvelenato in città – «Attenzione a queste zone»PONTEDERA. Si chiamava Tufo, era un lagotto adorabile e aveva tre anni. Tufo è morto avvelenato, all’indomani di una passeggiata in città durante la quale ha ingerito sostanze nocive, molto probabilme ... msn.com

Sassari, cane lanciato dal ponte Rosello: animale morto, donna soccorsa e portata in ospedale https://www.cityandcity.it/cane-lanciato-dal-ponte-rosello/ - facebook.com facebook