Morto un cane ipotesi esca avvelenata al parco | Fate attenzione

Un cane è stato trovato morto dopo una passeggiata in un parco, e le autorità stanno indagando su un possibile avvelenamento tramite un’esca. Non sono stati ancora confermati i dettagli, ma il caso ha attirato l’attenzione di altri proprietari di animali nella zona. La polizia ha invitato i cittadini a fare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Un cane morto dopo una passeggiata al parco e il sospetto che a causare il decesso possa essere stata un'esca avvelenata. L'allarme arriva da Castenedolo ed è stato lanciato dal proprietario dell'animale deceduto nella giornata di sabato 7 marzo.Secondo la segnalazione inoltrata alla Polizia.