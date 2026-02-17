Storia di Mat | la morte del cane avvelenato diventa un libro

Il cane Mat è morto avvelenato, e questa tragedia ha ispirato Monica Crestini a scrivere il libro «Storia di Mat». La scrittrice ha deciso di raccontare l’accaduto per sensibilizzare il pubblico sul problema degli avvelenamenti animali. Nel volume, Crestini ricostruisce i momenti più drammatici e descrive le sue emozioni, portando il lettore nel cuore della vicenda.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Il libro si chiama «Storia di Mat» ed è quello realizzato da Monica Crestini, Helicon Edizioni, che mette nero su bianco l'amore per il proprio cane come un reportage diretto e potente. È un triste risveglio per Monica quello della mattina del 1 febbraio 2023. Una telefonata in lacrime della madre la informa che il loro cane Mat, stupendo esemplare di Pastore Belga, sta molto male, forse è stato avvelenato e sta per morire. Inutile la corsa dal veterinario, Mat muore poco dopo, brutalmente avvelenato, con lo stomaco bruciato da una sostanza sconosciuta, ad appena 2 anni.