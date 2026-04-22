Liberazione allo Spazio Cesuola incontro sul contributo delle donne nella costruzione della democrazia italiana
A Cesena, in occasione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione, si terrà un evento presso lo Spazio Cesuola dedicato al ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana. L’incontro mira a ricordare il contributo femminile durante quel periodo storico e a riflettere sui valori di libertà e democrazia. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con diverse iniziative rivolte alla memoria collettiva.
La città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Festa della Liberazione con un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria e alla promozione dei valori di libertà e democrazia. Tra le iniziative che apriranno le celebrazioni, venerdì 24 aprile, c’è l’incontro ‘Per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Festa della Liberazione Cesena - ai Giardini di Serravalle venerdì 24 aprile - Spazio Cesuola 20:30 “Per la pace e la libertà. Le donne dalla Resistenza alla Repubblica” conferenza di Mara Valdinosi,ricercatrice storica ed ex Senatrice sabato 25 aprile - facebook.com facebook