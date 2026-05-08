Campo dei Girasoli weekend tra fattoria laboratori musica e market sostenibile

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Campo dei Girasoli ospiterà un evento che coinvolge diverse attività all'aperto come laboratori, musica dal vivo e mercatini sostenibili. La proposta si rivolge a famiglie, bambini e cittadini, offrendo momenti di socializzazione e intrattenimento in un ambiente naturale. Durante le giornate, si svolgeranno iniziative dedicate agli animali, alla creatività e alla tutela dell’ambiente.

Un weekend tra natura, animali, creatività, musica e sostenibilità al Campo dei Girasoli. Sabato 9 e domenica 10 maggio il parco torna ad animarsi con un programma pensato per bambini, famiglie e cittadini, tra nuove attività all’aria aperta, laboratori, musica dal vivo e occasioni di socialità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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