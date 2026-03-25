Da sabato 28 marzo riapre il Campo dei Girasoli, un’area immersa nel verde nel territorio padovano. La stagione primaverile porta con sé eventi e attività legate a bolle di sapone, api e musica. Il luogo, frequentato negli anni, si propone come uno spazio dedicato a esperienze autentiche tra natura, socializzazione e cultura informale.

L’inaugurazione della nuova stagione si terrà a partire dalle ore 18.30, con un evento che mantiene lo spirito di sempre ma introduce, come da tradizione, alcune novità tutte da scoprire. Un’apertura raccontata con ironia dagli stessi organizzatori: tra una nuova pasta di farro “momentaneamente sequestrata dal mulino”, un orto ancora da seminare e animali “gli stessi dell’anno scorso, solo con qualche barba bianca in più”, il Campo dei Girasoli si presenta al pubblico con la sua cifra distintiva fatta di semplicità, accoglienza e autenticità. Al centro resta l’esperienza: uno spazio aperto, immerso nel verde, capace di offrire momenti di relax e condivisione, tra natura e convivialità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Tra bolle, api e musica: il Campo dei Girasoli riapre la stagione primaverile

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