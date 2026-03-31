Il Campo dei Girasoli riapre dopo l'inaugurazione e propone un fine settimana ricco di eventi. Per i visitatori ci sono letture, musica e un picnic all’aperto, ideali per trascorrere la Pasquetta in compagnia. Le attività sono rivolte sia agli adulti sia ai bambini, offrendo diverse possibilità di intrattenimento durante il weekend.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dopo l’apertura del Campo dei Girasoli, torna un lungo fine settimana con diverse attività per grandi e piccoli. Un invito a partire con la fantasia, tra il verde dei campi e l’atmosfera della primavera, accompagnati da storie, immagini e momenti di condivisione. È questo lo spirito dell’iniziativa “Libri in valigia” prevista sabato 4 aprile (ore 17:00) dedicata alla promozione della lettura per i più piccoli, pensata come un vero e proprio viaggio tra libri e relazioni. Protagoniste dell’esperienza saranno alcune “valigie di storie”, ciascuna con una proposta... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Campo dei Girasoli, weekend tra letture e Pasquetta con musica e picnic all’aria aperta

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