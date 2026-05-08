Campionato di Gravel Il ciclismo è slow

Da oggi a domenica, Rapolano Terme ospita la quinta edizione del Campionato nazionale Gravel organizzato dalla Uisp. La competizione si svolge al Parco dell’Acqua e si caratterizza per la sua attenzione al ciclismo in modalità slow. L’evento coinvolge ciclisti di diverse regioni e si concentra sulla partecipazione di tutti, promuovendo un approccio più rilassato e accessibile alla disciplina. La manifestazione rappresenta un’occasione per apprezzare il paesaggio e vivere il ciclismo in modo diverso.

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‘La bicicletta di tutti, per tutti’: Rapolano Terme è pronto ad accogliere il Campionato nazionale Gravel della Uisp: al Parco dell’Acqua, da oggi a domenica, andrà in scena la quinta edizione della manifestazione dedicata al ciclismo in modalità slow. Un evento che un unisce sport, territorio e socialità, con percorsi che attraversano alcune delle strade più suggestive del senese, tra Chianti e Crete, lungo tratti resi celebri da eventi come la Strade Bianche e il Giro d’Italia. Un mix, quindi, di condivisione e promozione. Il clou della manifestazione sarà domani: quattro i percorsi previsti – superlungo da 200 km, lungo da 155 km, medio da 89 km e corto da 41 km – pensati per mettere alla prova anche i ciclisti più allenati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato di Gravel. Il ciclismo è "slow" Ex pro sprinter vs ciclocross | Puedo sobrevivir Notizie correlate Gravel a Varese: icone del ciclismo sfidano il Campo dei Fiori?? Cosa sapere Ciclovarese organizza gara gravel e Brevetto Prealpino a Varese nell'ambito dell'EcoRun. Asti rivive Gerbi: ciclismo, gravel e memoria tra le collineAsti si prepara a rivivere l'impresa di Gerbi: "La Diabolica" raddoppia tra ciclismo, sport e memoria Asti si prepara a un fine settimana all'insegna... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campionato di Gravel. Il ciclismo è slow; Campionato Italiano Gravel 2026: svelate le prime anticipazioni del percorso tricolore di Artegna; GT3 Lavaredo: iscrizione a prezzo speciale per chi prenota nelle strutture convenzionate; Pieve di Soligo. Il 7-8 ottobre la città ospiterà il passaggio e l'arrivo del Campionato del Mondo Gravel. Campionato di Gravel. Il ciclismo è slow‘La bicicletta di tutti, per tutti’: Rapolano Terme è pronto ad accogliere il Campionato nazionale Gravel della Uisp: al Parco dell’Acqua, da oggi a domenica, andrà in scena la quinta edizione della ... lanazione.it 80 Voglia di Gravel: a Rapolano TermeRAPOLANO TERME. Rapolano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del panorama gravel italiano: 80Voglia di Gravel, in programma nel weekend ... ilcittadinoonline.it Si avvicina a grandi passi il Campionato Nazionale Gravel della UISP, in programma dall’8 al 10 maggio al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme. https://www.canale3.tv/un-fine-settimana-tra-biciclette-natura-e-festa-a-rapolano-terme-il-campionato-nazionale- facebook