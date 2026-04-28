A Varese si svolge una gara gravel organizzata da Ciclovarese, che include anche il Brevetto Prealpino, nell’ambito dell’EcoRun. La competizione si svolge nel Campo dei Fiori e coinvolge ciclisti che partecipano a questa prova di resistenza e abilità su terreni misti. L’evento si inserisce nel calendario delle attività sportive locali e vede la partecipazione di ciclisti provenienti da diverse zone.

?? Cosa sapere Ciclovarese organizza gara gravel e Brevetto Prealpino a Varese nell'ambito dell'EcoRun. I proventi dell'evento sono destinati all'associazione Anemos Italia Odv. L'appassionata comunità ciclistica di Lombardia e Piemonte ha trasformato il centro di Varese in un fulcro di attività sportiva durante l'evento organizzato da Ciclovarese all'interno della cornice dell'EcoRun. La manifestazione ha saputo coniugare la competizione tecnica con una forte componente socia .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gravel a Varese: icone del ciclismo sfidano il Campo dei Fiori

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Oggi 71 km in bici gravel ritmo costante, mente che si svuota e gambe che lavorano con calma. Bella sensazione di aver fatto le cose con serenità #cycling #bici #running #gravel #iopedaloqui x.com