Asti rivive Gerbi | ciclismo gravel e memoria tra le colline

Asti celebra nuovamente Gerbi, protagonista di un’impresa storica nel ciclismo. La città organizza eventi dedicati a “La Diabolica”, che coinvolgono gare di ciclismo e gravel nelle sue colline. Un percorso speciale ricorda le imprese del campione, attirando appassionati da tutta la regione. Le iniziative si svolgono tra strade panoramiche e punti di ritrovo simbolici, offrendo un’occasione unica per rivivere la passione di Gerbi. La manifestazione si conclude con un momento di memoria collettiva.

Asti si prepara a rivivere l’impresa di Gerbi: “La Diabolica” raddoppia tra ciclismo, sport e memoria. Asti si prepara a un fine settimana all’insegna dello sport e della celebrazione della sua storia ciclistica con la seconda edizione de “La Diabolica”, in programma il 6 e 7 giugno 2026. L’evento, presentato presso l’Auditorium della Banca di Asti, intende rievocare l’audace sfida di Giovanni Gerbi, figura iconica dello sport astigiano, e promuovere il territorio attraverso una combinazione di competizioni ciclistiche e podistiche, consolidando il successo della prima edizione. La manifestazione si propone di diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo piemontese.🔗 Leggi su Ameve.eu

