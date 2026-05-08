Camorra sequestrata la Juve Stabia

La Polizia di Stato ha messo sotto sequestro le quote e l’intero patrimonio della Juve Stabia, squadra di calcio che disputa la Serie B. L’operazione riguarda il club e le sue proprietà, a seguito di un decreto emesso dalle autorità competenti. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e al momento si attende eventuali sviluppi sul procedimento legale in corso.

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La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro delle quote e dell'intero patrimonio aziendale della Juve Stabia, club che milita in Serie B. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ai sensi dell’articolo 34, comma 7 del Codice Antimafia, è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Ancora guai per la Juve Stabia: dopo il commissariamento per camorra, molla il socio americano"La situazione della Juve Stabia oggi è quella di un club abbandonato dal proprio socio. Castellammare di Stabia, spari in via De Turris: arrestato 44enne, sequestrata pistola calibro 9×19Spari a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne del posto dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via De... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Juve Stabia, l’amministrazione giudiziaria: Salvaguardato il club nel vuoto societario; Torre Annunziata - Demolito Palazzo Fienga, bufera politica: il sindaco si dimette dopo le accuse del procuratore. Juve Stabia, scatta il sequestro preventivo delle quote: sigilli all’intero patrimonio societarioNapoli – Nuovo capitolo giudiziario per la S.S. Juve Stabia, club attualmente militante nel campionato di Serie B. Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ... cronachedellacampania.it Juve Stabia, la Dda sequestra le quote societarie: si indaga sull'acquisto del nuovo patron AgnelloOggi il provvedimento dopo la denuncia degli amministratori giudiziari per l'infiltrazione del clan d'Alessandro nelle imprese che gestivano i servizi dello ... napoli.repubblica.it Juve Stabia, sequestrate le quote societarie e l'intero patrimonio del club Leggi l'articolo: https://www.stiletv.it/news/118895/juve-stabia-sequestrate-le-quote-societarie-e-l-intero-patrimonio-del-club - facebook.com facebook In Serie B le cose certe sono poche, all’ultima giornata. Il Venezia andrà in Serie A; Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia andranno ai playoff, mentre il Padova rimarrà in Serie B, senza playoff né playout. Tutto il resto è ancora da decidere: x.com