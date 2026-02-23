Castellammare di Stabia spari in via De Turris | arrestato 44enne sequestrata pistola calibro 9×19

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Castellammare di Stabia dopo aver sparato in via De Turris, a causa di una lite con un vicino. I carabinieri sono intervenuti subito dopo la segnalazione e hanno trovato l’uomo ancora in possesso di una pistola calibro 9×19. Durante le perquisizioni, hanno sequestrato l’arma e alcuni bossoli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Spari a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne del posto dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco in via De Turris. I militari della Compagnia stabiese sono intervenuti immediatamente dopo il rinvenimento di un bossolo sull'asfalto, avviando le indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile. Si tratta di Francesco Assante, titolare dell'attività commerciale "Mister Gelo" in piazzetta Quartuccio n. 16, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione all'interno del locale commerciale, i carabinieri hanno rinvenuto due colpi inesplosi.