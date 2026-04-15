Ancora guai per la Juve Stabia | dopo il commissariamento per camorra molla il socio americano

La Juve Stabia si trova in una fase difficile, con il club che ha annunciato l'abbandono da parte del socio americano. La società ha comunicato che Solmate, il socio in questione, non intende più rispettare gli impegni precedentemente presi. Questa decisione si aggiunge alle criticità legate al commissariamento per presunti collegamenti con la camorra, rendendo la situazione ancora più complessa per la squadra.

"La situazione della Juve Stabia oggi è quella di un club abbandonato dal proprio socio. Solmate ha manifestato la volontà di non far fronte ad alcun impegno precedentemente assunto". A lanciare l'allarme sono Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, amministratori giudiziari del club di Castellammare.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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