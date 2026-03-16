Camion di traverso sulla statale 100 a Gioia del Colle | carreggiata chiusa e traffico in tilt verso Bari

Un camion si è fermato di traverso sulla statale 100 a Gioia del Colle, bloccando la carreggiata in direzione di Bari. La presenza del veicolo ha causato la temporanea chiusura della strada e ha generato disagi al traffico lungo la tratta. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente si è messo di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione. Uscita obbligatoria su viabilità comunale Un mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata della strada statale 100 “di Gioia del Colle”, provocando la chiusura temporanea della strada in direzione Bari. L’incidente è avvenuto al chilometro 35,300, nel territorio di Gioia del Colle, e ha determinato l’interruzione della circolazione nel tratto interessato. Il camion, forse a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, è finito di traverso sulla carreggiata, circostanza che ha reso necessario bloccare il traffico per consentire le operazioni di gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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