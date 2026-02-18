Hilary Duff ha deciso di parlare apertamente delle sue sfide familiari, spiegando che il suo divorzio è stato causato da anni di problemi tra i genitori. La cantante e attrice, 38 anni, ha raccontato che, nonostante sia nata in una famiglia unita, le cose sono cambiate nel tempo, portandola a vivere momenti difficili. Durante un’intervista a “Glamour”, ha anche condiviso come queste esperienze abbiano influenzato alcune canzoni del suo nuovo album “Luck…or something”.

Hilary Duff ha scelto la musica e la rivista “Glamour” per raccontare le dinamiche familiari. Durante l’intervista con il giornale, la 38enne ha parlato di alcune delle sue canzoni del nuovo album “Luck.or something”. Nel suo ultimo lavoro, l’artista fa riferimento alle tensioni con la sorella Haylie e con il padre Robert. Durante la chiacchierata con “Glamour”, Duff ha ripreso alcune strofe delle canzoni per spiegare la sua situazione. In un brano Hilary canta “Non so quando sia successo Non so nemmeno di cosa si tratti”, in riferimento alla sorella. Nella canzone “The Optimist”, la statunitense si rivolge al papà Robert dicendo: “Vorrei poter dormire in aereo e che mio padre mi volesse davvero bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il fatto di essere nata in una famiglia non significa che rimarrà sempre unita. Ho avuto una vita complicata e i miei genitori hanno divorziato”: Hilary Duff si sfoga

“La mia famiglia? Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura. Non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto”: lo sfogo di Britney SpearsBritney Spears si apre sui social, raccontando di aver paura e di sentirsi fortunata a essere ancora viva.

Marius Borg Høiby, la prima testimonianza in aula: «Ho avuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe. Ma non ho mai fatto sesso con persone incoscienti»Marius Borg Høiby ha parlato per la prima volta in aula.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.