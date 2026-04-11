Il Partito Democratico si avvicina a un momento importante con l’incontro della direzione nazionale previsto per lunedì. Questa riunione segna il primo passo significativo dopo il referendum, mentre il partito si prepara a mettere in campo un nuovo piano con l’obiettivo di conquistare 5 milioni di voti. La fase di definizione strategica si concentra sulle prossime mosse politiche e sull’organizzazione interna.

Il Partito Democratico si prepara a una svolta strategica decisiva con la direzione nazionale fissata per lunedì, un appuntamento che segna il primo vero momento dopo lo svolgimento del referendum. Al Nazareno, la segreteria guidata da Schlein ha analizzato i risultati del voto e ha tracciato una linea che punta a trasformare l’energia della campagna per il No in un volano di consenso per il partito, con l’obiettivo di consolidare le basi verso l’orizzonte del 2027. L’incontro odierno tra la segreteria e il gruppo dirigente non è stato soltanto un momento di analisi tecnica sui dati elettorali, ma ha servito a definire una nuova postura politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd, la sfida di Schlein: il piano per conquistare 5 milioni di voti

Leggi anche: "Se voti sì, per il Pd sei fascista". E Gualmini molla la Schlein

Schlein: Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Siamo determinati e convinti nel continuare ad avanzare questa proposta.

Temi più discussi: Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadership; Schlein raccoglie la sfida della premier: In quattro anni non avete fatto nulla, toccherà a noi; Meloni alla Camera, la sfida di Schlein e l'attacco di Conte: cosa hanno detto; Governo Meloni, Schlein: La sfida l'ha già persa, popolo vi ha battuto nelle urne.

Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare. Ma la premier li innervosisce sulla leadershipLa leader del Pd battibecca con Meloni sui dati del lavoro: solo menzogne. Il leader M5s: «La premier sceglie Elly? Non decide lei...». avvenire.it

Schlein replica alla Meloni: La sfida l’hai già persa, il popolo vi ha battuto alle urneLa Schlein ha poi parlato della guerra in Iran: L’Italia ripudia la guerra. Trump sull’Iran ha detto che sarebbe morta un’ intera civiltà, quel Trump per cui avete proposto il nobel per la pace. blitzquotidiano.it

Elly Schlein, una dei maggiori oppositori di #GiorgiaMeloni. Che ne pensi - facebook.com facebook

Elly Schlein verso la direzione del Pd con 2 obiettivi: capitalizzare il No e un time-out sulle primarie x.com