Marianna Madia, ex ministra con incarichi durante i governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ha annunciato ieri di aver lasciato il Partito Democratico. La decisione è stata comunicata dopo aver fatto parte del Pd guidato da Elly Schlein. Madia ha scelto di entrare in Italia Viva come indipendente, lasciando così il partito di provenienza. La notizia riguarda un passaggio politico che coinvolge un membro di lungo corso della politica italiana.

Firenze, 5 maggio 2026 – Il Pd perde un altro pezzo. Marianna Madia, che ha fatto la ministra con Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ha lasciato ieri il partito guidato da Elly Schlein, per approdare – come indipendente – in Italia Viva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marianna Madia saluta la curva del Pd

Marianna Madia saluta la curva del Pd

Notizie correlate

Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi

Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia VivaLa deputata ed ex ministraMarianna Madia lascia il Pd per approdare, da indipendente, al gruppo parlamentare di Italia Viva.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva; Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi: Serve più riformismo nel centrosinistra; Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia viva: con Renzi rafforziamo i riformisti; Marianna Madia lascia il Pd: 'Con Renzi rafforziamo l'area riformista'.

Chi è Marianna Madia, la deputata che ha mollato Schlein. L’ex ministra dei governi Renzi e Gentiloni esce dal Pd e torna al vecchio amoreIl segnale era nell’aria dall’11 marzo, quando Marianna Madia non firmò il testo della risoluzione Pd sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera. Ora è arrivata l’ ... affaritaliani.it

Pd: Marianna Madia lascia il partito e va in Italia Viva con Renzi. Dissenso anche in politica esteraLascia il Pd e va in Italia Viva con Renzi. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia, come detto, dovrebbe approdare da indipendente a ... firenzepost.it

La notizia non è che Marianna Madia è uscita dal Partito Democratico. La notizia è che ne faceva parte. O forse neppure quella è la notizia. x.com

Marianna Madia, che in tutta onestà neanche sapevo facesse ancora politica, ha lasciato il Pd ed è passata a Italia viva in vista delle elezioni 2027. È una notizia marginale, ma comunque bella. L’auspicio è che molti dentro il Pd seguano l’esempio della Madi - facebook.com facebook