Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 8 Barberinese, nel territorio di Calenzano. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha avuto un incidente mentre percorreva la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La polizia sta acquisendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.

CALENZANO – Andrea Piccardi morto in moto a Calenzano in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 8 Barberinese. Il giovane, 27 anni, residente a Prato e originario di Borgo San Lorenzo, ha perso la vita dopo il violento scontro tra la sua moto Honda e un’auto all’incrocio con via di Pagnelle. L’impatto si è verificato intorno alle 17,15 nel tratto della Barberinese che conduce verso il collegamento con Prato, all’altezza del vivaio Toscogarden. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di Calenzano, ancora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica, il motociclista stava viaggiando in direzione di Prato quando si è scontrato con un’utilitaria che si stava immettendo sulla provinciale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Calenzano, Andrea Piccardi muore in moto a 27 anni

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