Il calendario del Mondiale di F1 può cambiare ancora | Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrare

Il calendario del Mondiale di Formula 1 potrebbe subire modifiche nei prossimi anni, con Bahrain e Arabia Saudita che cercano di rientrare nel 2026. Tuttavia, non è ancora confermato se si disputeranno i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi. Le date e gli eventi ancora non sono definiti, e le trattative tra gli organizzatori e gli enti regolatori sono in corso. La pianificazione del calendario resta soggetta a cambiamenti.

Il calendario di Formula 1 potrebbe subire ulteriori variazioni. Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrare nel 2026, ma non è certa la disputa nemmeno dei GP di Qatar e Abu Dhabi. La F1 studia un piano B.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate GP Bahrain e Arabia Saudita a rischio per tensioni geopolitiche: calendario F1 ridotto a 22 gare?Nell’imminente cornice del paddock di Melbourne si valuta l’impatto potenziale sul programma del mondiale, con due appuntamenti orientati verso il... Calendario di F1 stravolto: Gp di Bahrain e Arabia Saudita verso la cancellazione. “Per ora non subentrano altri circuiti”Milano, 13 marzo 2026 - L’escalation del conflitto in Medio Oriente rischia di ridisegnare il calendario del Mondiale di Formula 1 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mondiali di Softball donne 2026 - 2027: programma e calendario dell'Italia | Prima fase; Mondiali di calcio 2026: calendario completo, diretta TV e streaming, date e orari italiani; Le corse più importanti della stagione: date e vincitori; Nuovi calendari e nuove regole dal Mondiale 2026: arriva il doppio reset delle ammonizioni. Mondiali 2026: il calendario delle partite trasmesse gratis dalla RaiSi avvicina la data di inizio dei Mondiali di Calcio FIFA 2026: scopri quali saranno tutte le partite trasmesse gratis dalla Rai. telefonino.net Mondiali 2026 in tv: ecco le 35 partite in chiaro sulla RaiLa Rai trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro su Rai 1. Si parte con Messico-Sud Africa, finale il 19 luglio ... affaritaliani.it L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di Hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. L’imbarcazione è attualmente al centro di un focolaio internazionale che conta otto casi c - facebook.com facebook Hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il tipo di virus coinvolto nel focolaio riportato sulla nave MV Hondius è il ceppo delle Ande. Si trasmette da uomo a uomo e può uccidere fino al 50% dei pazienti. Prof. Burioni: "Il discorso si x.com