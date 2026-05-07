Il calendario del Mondiale di F1 può cambiare ancora | Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrare

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario del Mondiale di Formula 1 potrebbe subire modifiche nei prossimi anni, con Bahrain e Arabia Saudita che cercano di rientrare nel 2026. Tuttavia, non è ancora confermato se si disputeranno i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi. Le date e gli eventi ancora non sono definiti, e le trattative tra gli organizzatori e gli enti regolatori sono in corso. La pianificazione del calendario resta soggetta a cambiamenti.

Il calendario di Formula 1 potrebbe subire ulteriori variazioni. Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrare nel 2026, ma non è certa la disputa nemmeno dei GP di Qatar e Abu Dhabi. La F1 studia un piano B.🔗 Leggi su Fanpage.it

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