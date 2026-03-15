F1 | addio a Bahrain e Arabia il calendario cambia

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita previsti per aprile, a causa delle tensioni nella regione del Medio Oriente. Le corse previste in quei paesi sono state rimosse dal calendario ufficiale e non ci saranno più appuntamenti in quelle location. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del campionato.

La Formula 1 ha cancellato ufficialmente i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita programmati per aprile, a causa dell’instabilità in Medio Oriente. La decisione comporta la rimozione totale degli eventi, incluse le gare di supporto come Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, ha confermato che si è cercato un’alternativa senza successo, rendendo inevitabile l’annullamento definitivo delle date previste. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha sottolineato che la sicurezza della comunità e dei colleghi è stata l’unica priorità assoluta nel prendere questa scelta difficile. Il calendario stagionale subirà una modifica strutturale con due gare in meno rispetto alla programmazione originale, lasciando aperta la possibilità di non inserire sostituti immediati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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