Calciomercato Inter occhi in Argentina per un nuovo Lautaro | per la difesa piace quel giocatore del River Plate!

Sul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per un giovane difensore argentino, nato nel 2003 e attualmente in forza al River Plate. L'attenzione del club neroazzurro si concentra su questo giocatore, che potrebbe rappresentare una possibile alternativa o rinforzo per la linea difensiva. La trattativa non ha ancora portato a un accordo ufficiale, ma le voci continuano a circolare nel settore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro! Per la difesa piace quel difensore classe 2003 del River Plate. L’Inter continua a monitorare con attenzione il mercato sudamericano, da sempre bacino privilegiato per individuare giovani talenti. In particolare, l’area scouting nerazzurra avrebbe messo nel mirino Lautaro Rivero, difensore centrale argentino classe 2003 di proprietà del River Plate, uno dei club più prestigiosi del panorama sudamericano. Secondo quanto riportato da El Crack Deportivo, anche il club milanese sarebbe tra le società interessate al profilo del giovane difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

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