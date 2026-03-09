Calciomercato Napoli Joao Gomes e Mittelstadt nel mirino | il piano di Manna per svecchiare la rosa

Il Napoli sta valutando l’acquisto di Joao Gomes e Mittelstadt nel calciomercato estivo. Il club sta pianificando di rinnovare la rosa con queste mosse, seguendo un piano mirato a svecchiare la squadra. Le trattative sono in corso e si concentrano sull’acquisizione dei due giocatori, anche se ancora non ci sono accordi definitivi. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

NAPOLI SU JOAO GOMES E MITTELSTADT. Il binomio di mercato Napoli Joao Gomes Mittelstadt infiamma già le strategie per la prossima estate. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno varato un piano chiaro: abbassare l’età media del gruppo, attualmente ferma a 28,5 anni. Con i possibili addii a parametro zero di Juan Jesus e Spinazzola, la dirigenza ha messo nel mirino il terzino sinistro tedesco Maximilian Mittelstädt (Stoccarda). A centrocampo, invece, il grande sogno di Antonio Conte porta il nome di João Gomes, mediano classe 2001 in forza al Wolverhampton. Sullo sfondo restano vive le piste che portano a Oumar Solet per la difesa e a Juanlu Sanchez per la corsia di destra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

