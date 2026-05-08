Calciomercato Milan rivoluzione in attacco? Il punto su Pulisic e Leao

Nel calciomercato del Milan si fanno strada alcune novità riguardanti il reparto offensivo. Si parla di un possibile rinnovo contrattuale per un attaccante statunitense, mentre un altro calciatore portoghese potrebbe lasciare la squadra. Le trattative sono in corso e ci sono ancora molti dettagli da definire, ma le mosse potrebbero cambiare gli equilibri in attacco per la prossima stagione.

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