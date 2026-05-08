Calciomercato Milan rivoluzione in attacco? Il punto su Pulisic e Leao
Nel calciomercato del Milan si fanno strada alcune novità riguardanti il reparto offensivo. Si parla di un possibile rinnovo contrattuale per un attaccante statunitense, mentre un altro calciatore portoghese potrebbe lasciare la squadra. Le trattative sono in corso e ci sono ancora molti dettagli da definire, ma le mosse potrebbero cambiare gli equilibri in attacco per la prossima stagione.
Il futuro del reparto più avanzato dl Milan potrebbe subire, a breve, una vera e propria rivoluzione. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il giornalista sportivo Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset. Il giornalista si è voluto soffermare, in modo molto particolare, sulla situazione legata a Christian Pulisic, numero 11 del Milan arrivato in rossonero nel 2023. Una delle questioni principali, come già detto, è proprio quella legata all'americano. L'esterno rossonero ha un contratto fino al giugno del 2027, ed è considerato uno degli elementi più importanti di tutta la rosa rossonera. Massimiliano Allegri starebbe spingendo, infatti per un suo prolungamento contrattuale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
IL MILAN SI AUTODISTRUGGERA' DI NUOVO PER LA STAMPA SI..
Notizie correlate
Leggi anche: Calciomercato Milan, ma a che punto sono le trattative per i rinnovi di Leao e Pulisic? Le ultime
Leggi anche: Sassuolo Milan, Allegri cambia tutto e rivoluziona l’attacco! Nkunku favorito su Pulisic accanto a Leao
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo in estate? Gli scenari; Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi Guerra; Goretzka ha detto sì, pressing per Javi Guerra, piace Koné: Milan, è rivoluzione a centrocampo; Calciomercato Milan: attacco da rifare, tutti i nomi in uscita.
Milan, aria di rivoluzione: 5 cessioni, via anche Leao e NkunkuPunto interrogativo sulle prossime strategie del calciomercato del Milan in vista della prossima estate. La sensazione è che il ... fantamaster.it
Milan, rivoluzione sul mercato in attacco: spuntano Goncalo Ramos e Igor ThiagoDue nomi nuovi per il reparto offensivo dei rossoneri. msn.com
#Calciomercato #Milan, le Top News di rassegna: verità su #Lewandowski e #Alaba. #Goretzka si avvicina #SempreMilan x.com
#Goretzka sempre più vicino al #Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli #calciomercato #SempreMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook