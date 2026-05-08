Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari ha riferito che il Milan ha ricevuto una proposta per l’attaccante Gabriel Jesus. Oltre a questa trattativa, sono circolate voci su altri due grandi nomi nel mercato dei rossoneri. La discussione riguarda specificamente operazioni di mercato e possibili accordi, senza ulteriori dettagli sui nomi o le cifre coinvolte.

"Ci sarà poi da gestire la situazione di Rafael Leão, in sospeso tra la volontà di giocare nel ruolo nel quale si è sentito più valorizzato e le attuali esigenze di squadra che lo hanno portato spesso e volentieri a fare la prima punta, con risultati troppo altalenanti per poter essere riproposti ad ampio raggio", così scrive il giornalista Longari nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Il portoghese sta facendo tantissima fatica nel suo ruolo da prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: 9 gol in campionato con l'ultimo siglato contro la Cremonese nei primi giorni di marzo. Ci sono sempre più voci su una possibile cessione del numero 10 rossonero, con il Milan che potrebbe chiedere 50-60 milioni per darlo via in estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Longari: “Gabriel Jesus proposto ai rossoneri”. Ma spuntano altri due big

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