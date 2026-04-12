Milan cosa serve per la Champions Leao verso l’addio Spuntano Ugarte e Gabriel Jesus

Il Milan si prepara alla fase finale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. Le ultime notizie indicano che il futuro di Leao potrebbe essere in bilico, mentre sul mercato circolano i nomi di Ugarte e Gabriel Jesus come possibili arrivi. La giornata del 12 aprile 2026 ha portato aggiornamenti importanti sul club e le sue strategie future.

Brutta sconfitta del Milan contro l'Udinese: i rossoneri subiscono tre gol ed escono tra i fischi di tutto San Siro. Il ko arriva dopo il passo falso contro il Napoli: zero punti in due partite mettono a serio rischio anche il quarto posto del Milan che ora non può più sbagliare in queste partite che restano al termine della stagione: ecco cosa serve ai rossoneri per tornare in Champions League. Per il mercato occhio a Ugarte e Gabriel Jesus. Leao a rischio addio dal Milan. Ecco le top news da Pianeta Milan del 12 aprile 2026. Leao è uscito tra i fischi di San Siro. La sua avventura al Milan potrebbe essere davvero agli sgoccioli, a almeno così la pensa il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Stefano Agresti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, cosa serve per la Champions. Leao verso l’addio. Spuntano Ugarte e Gabriel Jesus Gabriel Jesus Milan: tra il ‘canale’ Branchini e il nodo ingaggio, ecco le sensazioni verso giugnoCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Leggi anche: Gabriel Jesus torna a San Siro: la Champions riapre una vecchia sliding door