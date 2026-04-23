Calciomercato Juventus occhi su Bernasconi | concorrenza dalla Serie A

La Juventus ha messo gli occhi su Lorenzo Bernasconi, esterno dell’Atalanta. Il giocatore sta disputando una buona stagione con la squadra bergamasca, attirando l’interesse di diversi club del massimo campionato italiano. La concorrenza per l’acquisto si fa sentire, con più società che monitorano la situazione dell’esterno. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Lorenzo Bernasconi è nel mirino della Juventus. L’esterno dell ‘Atalanta sta vivendo una stagione da protagonista a Bergamo, attirando su di sé l’interesse di molti club di Serie A. Secondo Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo da vicino il calciatore, che, eventualmente, andrà a sostituire il deludente Andrea Cambiaso. Su quest’ultimo, infatti, si fanno sempre più incessanti le sirene da parte del Barcellona, con Comolli che, quindi, sarebbe pronto a spingere per portare a Torino il classe 2003 della Dea. I nodi dell’operazione sarebbero legati al contratto che il calciatore ha fino al 2030 con i bergamaschi e la cifra molto alta richiesta da Percassi e Palladino.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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CALCIOMERCATO JUVE: COLPO DALLA SERIE A!

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