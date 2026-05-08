calcio terza categoria

Nel girone B della Terza Categoria di Pisa, la lotta per la prima posizione tra Stella Azzurra Pontedera e Ponte a Elsa continua con entrambe le squadre che si contendono il primato. La classifica rimane molto compatta, con i punti che separano le due formazioni. Le sfide delle prossime settimane saranno decisive per determinare quale delle due riuscirà a prevalere in questa corsa al vertice.

Prosegue il testa a testa in cima alla classifica del girone B della Terza Categoria di Pisa tra Stella Azzurra Pontedera e Ponte a Elsa. A tre giornate dalla fine le due compagini sono separate da appena un punto in favore dei primi, che domenica alle 16 riceveranno un La Fornace ormai tagliato fuori dai play-off. Stasera alle 20.45 a Lari, invece, il Ponte a Elsa sarà ospite del Perignano in un incontro decisamente più complicato. I padroni di casa sono infatti sesti a quota 49 e, matematicamente, non hanno ancora abbandonato i propri sogni play-off. Tuttavia vengono da appena due punti nelle ultime tre partite, dove hanno perso l’ultimo precedente casalingo 4-3 contro il Gavena Giovani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Nuova FC-Loreto B 1-1(Terza Categoria Girone D)

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