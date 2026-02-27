Calcio Terza Categoria | la Coppa a Pappiana

Il Pappiana ha vinto la Coppa Provinciale di Terza Categoria 202526. La finale si è disputata allo Stadio “Marconcini” di Pontedera, dove la squadra sangiulianese ha superato il Fabbrica con il punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari. La partita si è conclusa con una vittoria sofferta e ottenuta sul campo dagli atleti del Pappiana.

Pisa 27 febbraio 2026 – Il Pappiana vince la Coppa Provinciale di Terza Categoria 202526. Un successo sofferto, arrivato ai tempi supplementari ma voluto ed ottenuto dalla compagine sangiulianese che ha superato 3 – 2 gli avversari del Fabbrica allo Stadio "Marconcini" di Pontedera. Sotto 0 – 2 ad otto minuti dalla fine dei tempi regolamentari, la squadra ha accorciato, pareggiato al secondo minuto di recupero, e giunta ai supplementari è riuscita a ribaltare il risultato con veemenza agonistica. Questo il tabellino della finale. Pappiana: Bettini, Farnesi, Simonelli, D'Agliano, Callaioli, Tonarelli, Becattini, Lobue, Carmignani, Montanelli, Stabile.