Nella terza categoria, si avvicina la fase conclusiva del campionato, con le sfide della giornata che hanno visto sette squadre conquistare la vittoria e una sola terminare in parità. La ventinovesima giornata del girone G di Seconda Categoria si è disputata recentemente, portando risultati significativi in vista della classifica finale. La competizione continua a mantenere alta l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Pisa 27 aprile 2026 – In Seconda Categoria, girone G, la ventinovesima giornata di campionato registra ben sette vittorie ed un solo pareggio. Tre successi interni e ben quattro esterni, ventuno le reti realizzate in questo penultimo turno della stagione regolare. Il Crespina campione perde 2 – 0 in trasferta a Corazzano contro la sua più diretta inseguitrice nel corso dell’interra stagione. Per i locali almeno la soddisfazione di questo successo prima di affrontare i play-off promozione. Al terzo posto, ormai a meno quattro dal Corazzano troviamo le Capanne che si impongono di misura 0 – 1 sul campo del Porta a Lucca e conservano un punto di vantaggio sul Castelfranco quarto che si è imposto 0 – 2 sul campo de La Corte in uno scontro diretto molto importante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Terza Categoria: rush finale

Top Goals We Sport, le Perle del 2025. Il rush finale: 10-1

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