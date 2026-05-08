Domani pomeriggio si svolgerà l'ultima giornata della regular season del campionato di Terza Categoria. Le partite decideranno le posizioni finali e le squadre che accederanno ai playoff o saranno retrocesse. Sono previsti incontri in diverse località, con gare che si svolgeranno nel pomeriggio. La giornata rappresenta il momento conclusivo della stagione regolare, in attesa delle decisioni ufficiali sui risultati.

Domani pomeriggio prenderà il via l’ultimo atto della "regular season" del campionato di Terza Categoria, che emetterà così tutti i verdetti. Iniziando dalla compagine che conquisterà la vittoria finale e la promozione diretta in Seconda Categoria: il Valenzatico primo della classe parte con i favori del pronostico, in quanto ai quarratini basterà non perdere al Bastogi contro il San Piero (calcio d’inizio alle 15) per avere la certezza matematica del titolo. E respingere così l’assalto dell’Olmi, secondo a -3, che al Barontini giocherà contro lo Sporting Casini. Rimanendo in zona playoff, all’Hitachi basterà un pari per essere certo del terzo posto (giocando in casa contro il Sarripoli, sempre alle 15) mentre il Bugiani Pool 84 sarà di scena a Lamporecchio contro il Cerbaia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio. Terza categoria al gran finale

Eccellenza, il Lanciano prepara il gran finale

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