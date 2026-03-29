In Terza categoria, si sono disputate le partite tra Meroni e San Rocco, determinando la squadra che accederà alla finale contro l’Ancaiano. Le gare hanno visto protagonisti i rispettivi team, che hanno conquistato il passaggio successivo in seguito ai risultati delle sfide disputate. La finale si giocherà tra le due formazioni vincenti, con l’obiettivo di conquistare il titolo della categoria.

In Terza categoria è tempo di sfide finali! Dopo che Sangimignanese, Quercegrossa e Monticchiello si sono aggiudicate i tre gironi, cominciano oggi le partite valide per i play-off: più in particolare si gioca alle 15,30 la semifinale del girone senese tra il Meroni ed il San Rocco, con la vincente destinata ad affrontare in finale l’Ancaiano. Nel girone B di Arezzo, invece, i play-off non cominciano ancora, ma l’attenzione è rivolta alla Coppa Regionale, che mette insieme le dieci squadre che si sono aggiudicate le varie Coppe Provinciali: oggi, con inizio alle 16, si giocherà Lorese-Quercegrossa. Il girone A di Arezzo invece due giornate alla fine: alle spalle del vittorioso Monticchiello, che oggi alle 15,30 riceve il Pietraia, il Petroio ospita il Tregozzano pensando play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Meroni-San Rocco. Chi vince affronta l’Ancaiano in finale

Articoli correlati

Terza categoria. San Rocco, Meroni e Ancaiano tallonano la SangimignaneseCon la clamorosa vittoria per 2-0 del San Rocco a San Gimignano, si infiamma la lotta al vertice del girone senese del campionato di terza categoria:...

Leggi anche: Calcio Terza categoria. Ancaiano e Meroni si frenano. Sangimignanese in fuga. Serre: poker servito! Impresa corsara del Quercegrossa

Una raccolta di contenuti su Calcio Terza

Temi più discussi: Calcio Terza categoria. La Sangimignanese supera l’Ancaiano e volta in Seconda. Decide Macchi; Calcio Terza categoria. Meroni-San Rocco. Chi vince affronta l’Ancaiano in finale; Calcio Terza categoria Quercegrossa-Serre spettacolo e gol Petroio al tappeto; Calcio. La Sangimignanese è ripartita. Promozione e tanta passione.

Calcio Terza categoria. Ancaiano e Meroni si frenano. Sangimignanese in fuga. Serre: poker servito! Impresa corsara del QuercegrossaNel girone senese c’era grande attesa per gli anticipi. Ancaiano-Meroni 2-2, mentre la Nuova Sangimignanese ha avuto ragione in ... sport.quotidiano.net

Calcio, Seconda e Terza Categoria: si attendono nuovi verdetti in questo fine settimanaIn Seconda la Roretese può avvicinarsi ulteriormente al traguardo nel match casalingo con il Langa, in Terza diverse squadre possono chiudere il discorso ... cuneodice.it

Terza Categoria A-B-C-D – IL PROGRAMMA DEL WEEKEND Accademia Calcio Alba ASD e Polisportiva U.S. Trinità, match point promozione! Lagnasco-Villanova Solaro big match - facebook.com facebook