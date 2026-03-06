In salute camminando | nasce il Circuito podistico carpigiano

È stato annunciato il nuovo Circuito podistico carpigiano, un’iniziativa che coinvolge appassionati di corsa e camminata nella zona. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita attivo attraverso percorsi organizzati e eventi dedicati. La proposta si rivolge a chi desidera mantenersi in forma camminando o correndo in compagnia, valorizzando le aree all’aperto della città.

Domenica 15 marzo, con l'Atletica Cibeno, il primo dei sette appuntamenti in programma. E mercoledì 11, all'Auditorium San Rocco, l'incontro pubblico con la Medicina sportiva Anche una semplice camminata all'aria aperta può aiutare a stare bene e contribuire al benessere psicofisico. E promuovere l'attività fisica praticata in sicurezza e sani stili di vita è uno degli obiettivi con cui nasce il Circuito podistico carpigiano 2026, la manifestazione che, grazie alla collaborazione tra realtà sportive e associative locali, riunisce in un unico cartellone sette camminate storiche in programma tra marzo e settembre: dalla Camminata Città di...