Calcio il Torino batte in rimonta il Sassuolo nell’anticipo del 36° turno di Serie A
Il Torino ha vinto in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo del 36° turno di Serie A. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, dopo che il Sassuolo aveva segnato il primo gol. La gara si è giocata venerdì sera e ha visto i padroni di casa rimontare nel secondo tempo. La partita ha avuto un andamento equilibrato, con occasioni da entrambe le parti.
Si apre con un Friday Night poco significativo la trentaseiesima e terzultima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto l’inutile successo casalingo del Torino sul Sassuolo nell’unico anticipo previsto per questo venerdì 8 maggio in cui i riflettori erano puntati forse maggiormente sul turno conclusivo di regular season della Serie B. Mentre il campionato cadetto ufficializzava la promozione nella massima serie di Venezia e Frosinone (l’ultimo pass verrà assegnato al termine dei playoff), in Serie A Torino e Sassuolo giocavano semplicemente per l’onore o per obiettivi minori come nel caso degli emiliani per un possibile ottavo posto che garantirebbe un percorso facilitato nella prossima edizione della Coppa Italia.🔗 Leggi su Oasport.it
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