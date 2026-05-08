Calcio il Torino batte in rimonta il Sassuolo nell’anticipo del 36° turno di Serie A

Il Torino ha vinto in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo del 36° turno di Serie A. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, dopo che il Sassuolo aveva segnato il primo gol. La gara si è giocata venerdì sera e ha visto i padroni di casa rimontare nel secondo tempo. La partita ha avuto un andamento equilibrato, con occasioni da entrambe le parti.

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