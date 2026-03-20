Calcio a 5 L84 piega Sandro Abate nell’anticipo del 24° turno di Serie A

Nel match del 24° turno di Serie A di calcio a 5, la L84 ha battuto Sandro Abate in casa, tornando a vincere dopo una serie di risultati negativi. La squadra ha mostrato una prestazione convincente e ha ottenuto i tre punti davanti ai propri tifosi, recuperando fiducia e entusiasmo. La partita si è conclusa con un risultato a favore della L84.

La L84 ritrova subito il sorriso e lo fa con una prestazione autoritaria davanti al proprio pubblico. Dopo il passo falso contro la Roma, i verdeneri rispondono con carattere superando 5-3 la Sandro Abate al Pala Maggiore di Leinì, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A di calcio a 5. La squadra guidata da Rios approccia la gara con intensità e qualità, indirizzando il match già nel primo tempo. I l doppio vantaggio all’intervallo fotografa una supremazia evidente, fatta di ritmo, organizzazione e concretezza sotto porta. Nella ripresa, la L84 alza ulteriormente i giri del motore e trova un allungo che sembra chiudere definitivamente i conti: il parziale di 5-0 mette in luce tutta la profondità e il potenziale offensivo dei piemontesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, L84 piega Sandro Abate nell’anticipo del 24° turno di Serie A Articoli correlati Calcio, il Pisa frena la corsa dell’Atalanta nell’anticipo del 21° turno di Serie ASi apre con un pareggio tra Pisa e Atalanta nell’anticipo del venerdì il programma del ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della... Calcio a 5: Sandro Abate e Came Treviso vanno a segno in Serie AProsegue il programma “spezzatino” della 14esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, condizionato dal fatto che... Tutti gli aggiornamenti su Sandro Abate Temi più discussi: A Leinì la L84 in cerca di riscatto, dopo l'ultima sconfitta contro la Roma 1927; Serie A KINTO, 24esima giornata: programma completo e designazioni dei telecronisti; Scheda giocatore Fortini Giuliano; Calcio a 5, Catania ko contro Eboli, L84 e Napoli si impongono nel 20° turno di Serie A. Calcio a 5: Meta Catania e L84 rallentano, ne approfitta la Feldi EboliLa Serie A 2025-2026 di calcio a 5 regala spettacolo e imprevedibilità. Nella 21esima giornata della stagione regolare succede di tutto, con le ... oasport.it Futsal, Serie A KINTO: galeotto il derby Avellino, Napoli sorpreso dal Sandro AbateLa ventunesima giornata, sesta di ritorno, di Serie A KINTO si è rivelata più complessa del previsto per le big. Pari per Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, il Napoli Futsal cade per la prima ... msn.com Sandro Abate: sfida verità nel fortino della L84 Ultimo appuntamento di campionato per la Sandro Abate prima delle final eight, stasera ore 20:30 gli irpini vanno a caccia del colpo grosso contro L84 - facebook.com facebook