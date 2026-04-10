Calcio tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa | Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie A

La Roma torna a vincere davanti ai propri tifosi all’Olimpico, battendo il Pisa con un punteggio di tre a zero nell’anticipo del 32° turno di Serie A. La squadra giallorossa ha mostrato un gioco convincente, con Malen protagonista di diverse azioni offensive. La partita si è svolta senza particolari scontri o episodi controversi, e i padroni di casa hanno concluso la sfida con un risultato netto.

Allo Stadio Olimpico la Roma ritrova il sorriso nella 32ª giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la pesante battuta d’arresto contro l’Inter. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini impone il proprio ritmo fin dai primi minuti e liquida con un netto 3-0 il Pisa allenato da Henrik Hiljemark, sempre più in difficoltà sul fondo della classifica. Protagonista assoluto della serata è Donyell Malen, autore di una tripletta che non lascia scampo alla difesa toscana. L’attaccante olandese apre i conti dopo appena tre minuti, sfruttando un’incertezza difensiva e battendo il portiere con una conclusione precisa. La Roma prende così il controllo del match, mantenendo il possesso e schiacciando gli avversari nella propria metà campo, pur senza trovare subito il raddoppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa: Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie A Calcio, il Pisa frena la corsa dell’Atalanta nell’anticipo del 21° turno di Serie ASi apre con un pareggio tra Pisa e Atalanta nell’anticipo del venerdì il programma del ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della... Serie A, stasera Roma-Pisa, primo anticipo della 32° di Serie A: dove vederla e probabili formazioniGiallorossi a caccia dei tre punti dopo il ko con l’Inter, toscani in crisi di risultati: orario, formazioni e dove vedere il match La Romatorna in... Temi più discussi: La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Calcio femminile, il Brescia si spegne al Rigamonti: la Res Roma cala il tris; GIOVANILI - La 17 cala il tris ad Avellino, alla 18 De Cortes non basta, il derby va alla Roma; Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto. Calcio, tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa: Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie AAllo Stadio Olimpico la Roma ritrova il sorriso nella 32ª giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la pesante battuta d’arresto contro l’Inter. La ... oasport.it Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'OlimpicoL'attaccante segna tre gol e regala il successo ai suoi dopo la brutta sconfitta di Milano contro l'Inter. Importante anche Svilar autore di un paio di grandi interventi ... romatoday.it La nuova stagione del calcio sulla sabbia con il programma del club di Serie A. - facebook.com facebook Il calcio femminile cresce, fa rumore, riempie gli stadi. Ma chi decide, chi urla le indicazioni dal bordo del campo, chi sceglie la formazione, quasi sempre è un uomo. La FIFA ha deciso di forzare il cambiamento x.com