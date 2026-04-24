Ecco il punto sui campionati di calcio giovanile. Negli "juniores regionali U19", girone A bene la Pietà, che in casa ha battuto 4-2 il Fratres Perignano agguantando il nono posto. Stop interno invece per il Maliseti Seano: il Forte dei Marmi ha vinto 2-1. Nel girone B, la Zenith Prato consolida la quarta posizione dopo il successo per 2-1 contro il Castelnuovo Garfagnana, mentre al Nelli il Csl Psc ha regolato il Montemurlo (4-2). Campionato provinciale: con il 3-0 casalingo inflitto alla Virtus Comeana il Viaccia mantiene la vetta, mantenendo sei lunghezze di margine sullo Jolo. Tra gli "allievi regionali U17", pollice alzato per il Montemurlo: con il netto 6-1 rifilato in trasferta al San Marco Avenza, consolida la seconda posizione nel girone C a 61 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - CALCIO GIOVANILE: i risultati. Sorride la Pietà, il Maliseti cede al Forte

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