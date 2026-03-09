Accademia Manfredonia insulti sessisti all’arbitro donna | pioggia di squalifiche in una gara under14

Durante la partita under14 tra Accademia Manfredonia ed Eagles San Severo, l’arbitro donna ha subito insulti sessisti da parte di alcuni partecipanti. In seguito a quanto riportato dal referto arbitrale, il giudice sportivo ha deciso di applicare una serie di squalifiche nei confronti dei giocatori coinvolti. L’episodio ha determinato una risposta immediata delle autorità sportive, che hanno adottato le sanzioni previste dal regolamento.

Brutto episodio durante la gara under14 Accademia Manfredonia-Eagles San Severo, secondo quanto riportato dal referto arbitrale, poi trasmesso in sanzioni e squalifiche dal giudice sportivo. Che pertanto tali espressioni integrano pienamente la fattispecie di condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.G.S., in quanto dirette a denigrare l'Ufficiale di Gara in ragione del proprio sesso; che la gravità dell'episodio è ulteriormente rimarcata dal contesto giovanile in cui è maturato, laddove il rispetto della persona e delle istituzioni sportive deve essere l'obiettivo primario; che è inoltre emerso che un dirigente della società ospitante, a fin gara, rivolgeva all'Ufficiale di gara frasi offensive, minacciandola di farla smettere di arbitrare.