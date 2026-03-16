Calcio femminile | l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie A

Nell'incontro di oggi, lunedì 16 marzo, l’Inter ha battuto il Sassuolo per 0-3 in una partita giocata alle 12:00. Le nerazzurre hanno conquistato una vittoria che le avvicina alla Roma, attualmente prima in classifica, ora a cinque punti di distanza dopo la sconfitta della squadra capitolina contro la Fiorentina. La sfida si è svolta sul campo del Sassuolo.

Adesso l’Inter fa paura. Nell’inusuale match delle 12:00 giocato oggi, lunedì 16 marzo, le nerazzurre hanno espugnato il campo del Sassuolo per 0-3, avvicinandosi ulteriormente alla capolista Roma, adesso distante soltanto cinque punti dopo il mezzo passo falso compiuto ieri contro la Fiorentina. Match d’alto profilo quello giocato dalla squadra lombarda, abile a mettere il muso davanti al 17? con Csiszar, intercettata in area con un passaggio filtrante di Bugeja e capace di insaccare la sfera nell’angolino basso. Non manca la reazione delle emiliane, molto incisive e soprattutto pericolose in fase di ripartenza, senza però riuscire ad incidere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie A Articoli correlati Leggi anche: Calcio femminile, riprende la rincorsa alla Roma nel 10° turno di Serie A. Juventus-Inter, match clou Calcio femminile: nessuno scossone nel sabato di Serie A. La Juve espugna ComoVa in archivio senza particolari sorprese il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Tutto quello che riguarda Calcio femminile Temi più discussi: Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nell'andata; Wullaert riprende la Roma: l'andata della semifinale finisce 1-1; Tra mercoledì e giovedì l’andata delle semifinali: è ancora Fiorentina-Juventus, l’Inter per la rivincita sulla Roma; Roma-Inter Women, semifinale di Coppa Italia: orario e dove vederla in tv. Calcio femminile: l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie AAdesso l'Inter fa paura. Nell'inusuale match delle 12:00 giocato oggi, lunedì 16 marzo, le nerazzurre hanno espugnato il campo del Sassuolo per 0-3, ... oasport.it Wullaert lancia l'Inter all'inseguimento della Roma: secco 3-0 in casa del SassuoloUna rete di Csiszar in apertura e poi la doppietta di Wullaert nella ripresa: l’Inter si sbarazza del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata. tuttomercatoweb.com La capitana della nazionale femminile di calcio iraniana, Zahra Ghanbari, ha ritirato la sua richiesta di asilo: è la quinta componente della delegazione che ha preso parte alla Coppa d’Asia in Australia a cambiare idea - facebook.com facebook La nazionale iraniana di calcio femminile lascia l'Asia: in tre chiedono asilo e restano in Australia x.com