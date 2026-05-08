Calcio Dilettanti Prima D Bellodi impresa bis a Cavezzo | È stata una salvezza miracolosa

Nel campionato di calcio dilettanti, la squadra di Prima D. Bellodi ha ottenuto due vittorie consecutive a Cavezzo, una delle quali decisiva in chiave salvezza. A quattro partite dal termine, la formazione si trovava in terz’ultima posizione, davanti solo a Lama e Smile. Le vittorie hanno permesso di migliorare la posizione in classifica e di allontanarsi dai playout, che sembravano ormai vicini.

A 4 gare dalla fine aveva un piede e mezzo nei playout, terz’ultimo davanti a Lama e Smile in fondo alla Prima ’D’. Poi il Cavezzo ha piazzato 9 punti negli ultimi 360’ (successi su Nonantola, Solignano e Vis) conquistando una salvezza diretta per certi versi clamorosa, che tanto assomiglia a quella del 2022-23 in Promozione, quando la festa arrivò sempre nei 90’ finali. Il filo conduttore fra allora e oggi è il ds Andrea Bellodi, tornato in estate e protagonista di una rivoluzione con ben 17 nuovi innesti in rosa. "Penso che si possa parlare di miracolo sportivo – le sue parole – quando sono tornato c’è stato l’esodo di giocatori verso Mirandola, anche perché il nostro budget era limitato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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