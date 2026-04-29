BASKET B FEMMINILE Happy impresa fallita in casa di Cavezzo

Nella partita di basket femminile, l’Happy ha affrontato la capolista in trasferta. Cavezzo, che aveva perso solo una partita in stagione, ha vinto l’incontro con il punteggio di 73-54. La squadra di casa ha dominato dall’inizio alla fine senza concedere possibilità di rimonta alle ospiti. La partita si è giocata in modo deciso e senza particolari sussulti fino alla sirena finale.

All’Happy non riesce l’impresa nella tana della capolista. Cavezzo, che in stagione aveva perso solo una partita, all’andata proprio contro le riminesi, s’impone 73-54 martellando dall’inizio alla fine, senza mai dare alcuna possibilità di rientro a Novelli e compagne. Il 27-8 del primo quarto dice già tanto sulla forza delle locali, che con Tassinari e Verona allungano nel secondo per il 45-20 dell’intervallo. Cavezzo allunga anche nel terzo e vola sul 60-34, mentre nel quarto periodo l’ Happy riduce il margine con Benicchi e Pignieri. Il tabellino: Tiraferri 4, Novelli 8, Pratelli 9, E. Duca, Pignieri 11, Benicchi 7, Marchi 5, Cardelli, Renzi 10, Giorgini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - BASKET B FEMMINILE. Happy, impresa fallita in casa di Cavezzo Notizie correlate Leggi anche: Basket. Vignola e Castelfranco ko. Femminile, super Cavezzo Leggi anche: Basket femminile. Derby amaro per l’Happy Altri aggiornamenti Temi più discussi: BASKET B FEMMINILE. Happy, impresa fallita in casa di Cavezzo; Wamgroup Basket Cavezzo - Happy Rimini Basket Ren Auto 73-54 (27-8, 45-20, 60-34); Wamgroup Basket Cavezzo - Happy Rimini Basket Ren Auto 73-54 (27-8, 45-20, 60-34); Basket Cavezzo-Ren Auto Rimini Happy Basket, pre partita con Coach Andrea Maghelli. Basket Serie B Femminile. Cavezzo, è il 26esimo squillo. La vittoria su Rimini una rivincitaSerie B Femminile: ventiseiesimo squillo stagionale per la Wamgroup Cavezzo (Tassinari 23, Verona 15, Bernardoni-Maini-Melloni 8), che supera agevolmente ... sport.quotidiano.net Basket Cavezzo-Ren Auto Rimini Happy Basket 73-54La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 2 maggio alle ore 20:00 in trasferta contro Royal Basket Vigarano per la quindicesima ed ultima giornata del girone di ritorno. newsrimini.it Happy Birthday Fabio Liverani and Giovanni Galli x.com Happy b_day alla nostra Kim Althea Gordon musicista, compositrice e artista statunitense. Famosa per aver militato nel gruppo alternative/noise rock Sonic Youth come bassista, cantante e chitarrista " Le hanno chiesto come ci si sentisse ad essere una ra - facebook.com facebook