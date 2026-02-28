Calcio dilettanti | oggi dieci anticipi la Sammartinese cerca l’impresa contro il Castellarano Fabbrico con il Fiorenzuola sarà durissima

Oggi si giocano dieci anticipi nel calcio dilettantistico reggiano, con la Sammartinese che tenta un'impresa contro il Castellarano e il Fabbrico che riceve il Fiorenzuola in una sfida difficile. In Eccellenza, il Fabbrico, con 27 punti, affronta la squadra seconda in classifica, reduce dalla vittoria sulla Vianese. La giornata si presenta intensa e ricca di sfide.

Doppia cifra di anticipi oggi per le reggiane. In Eccellenza grande pomeriggio per il Fabbrico (27 punti): ospiterà il Fiorenzuola (56), che ha superato la Vianese ed è secondo a -4 dalla capolista Nibbiano. Il Fabbrico, dopo tre vittorie di fila che hanno portato a +6 sui playout, hanno perso nell’ultimo turno col Terre di Castelli. Alle ore 15 fischierà l’inizio Alessandro Cavalazzi di Lugo di Romagna. In Promozione, alle 15, nel girone B, la Sammartinese (20) viene da un successo e cercherà l’impresa per trovare punti salvezza ospitando il Castellarano (49), che è secondo e a sua volta spera di vincere per portarsi per una notte a -4 dalla vetta (Medolla). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio dilettanti: oggi sette anticipi. Dopo la Spal, il Brescello incontra il Fiorenzuola, un'altra nobile decaduta. Derby caldissimo a Campagnola: arriva il RoloRiprendono gli anticipi in tutte le categorie: il Brescello/Piccardo (30 punti), dopo il pomeriggio d'altri tempi in Coppa mercoledì contro l'Ars et...

Calcio dilettanti: ieri sono stati giocati dieci anticipi dall'Eccellenza alla Terza categoria. Arcetana al quinto risultato utile. Bagnolese: mezzo flop con l'ultimaTanti spunti di classifica dai dieci anticipi giocati ieri tra le reggiane del calcio dilettanti.

